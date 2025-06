Millie Bobby Brown ha un nuovo membro in famiglia | un tenerissimo baby asinello

Millie Bobby Brown conquista il cuore di tutti con l’arrivo di un adorabile nuovo membro: Florence June, un tenerissimo baby asinello. Questa dolcissima cucciola si unisce alla grande famiglia di animali dell’attrice e di suo marito Jake Bongiovi, creando una vera e propria comunità a quattro zampe nel loro ranch in Georgia. Una gioia contagiosa che dimostra quanto l’amore per gli animali possa unire e rendere speciale ogni momento familiare.

