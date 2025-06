Milano uomo accoltellato in piena notte | ferito un 45enne in piazza della Repubblica

Una notte di tensione scuote il cuore di Milano: un uomo di 45 anni è stato ferito con un coltello in piazza della Repubblica, alle prime luci dell’alba di oggi. L’intervento rapido dei soccorsi ha evitato il peggio, ma l’episodio solleva preoccupazioni sulla sicurezza in città. Restate aggiornati su questa vicenda e su tutte le notizie di Milano abbonandovi a DayItalianews.

Aggressione nelle prime ore del mattino. Un uomo di 45 anni è stato vittima di un'aggressione avvenuta alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 10 giugno, in piazza della Repubblica, nel cuore di Milano. Il ferito ha riportato una coltellata all'addome, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Intervento immediato dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 4,40, quando la centrale operativa dell' Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un' auto medica e un' ambulanza, entrambe in codice rosso. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno trasportato l'uomo in codice giallo (condizioni serie ma non critiche) all' ospedale Fatebenefratelli.

