milano sud festival | arriva a milano il 21 giugno a parco ravizza bocconi

Milano Sud Festival arriva a Milano il 21 giugno al Parco Ravizza Bocconi, una giornata ricca di energia, creatività e condivisione. A partire dalle 15:30, il festival trasformerà il parco in un vivace crocevia di arte, sport e incontri, offrendo a cittadini e visitatori un'opportunità unica di vivere il meglio della cultura locale. Non perderti questa festa di entusiasmo e diversità, un evento pensato per accendere lo spirito di comunità!

