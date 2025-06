Milano su tetto bendata minaccia suicidio | i carabinieri la salvano

Un gesto di disperazione si è trasformato in un atto di speranza grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri di Milano. La notte scorsa, una giovane donna di 22 anni, con gli occhi bendati e seduta sul cornicione di un tetto, minacciava di mettere fine alla sua vita. La prontezza e il cuore degli uomini in divisa hanno evitato il peggio, dimostrando come anche nelle situazioni più critiche il valore della solidarietà possa fare la differenza.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano hanno tratto in salvo una 22enne che, seduta sul cornicione di un tetto con gli occhi bendati, minacciava il suicidio. Nel pomeriggio di mercoledì 4 giugno, a Milano, a seguito di richiesta di intervento giunta alla Centrale Operativa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Ovada, dove la 22enne era salita sul tetto della struttura sedendosi, con gli occhi bendati, sul cornicione dell’ultimo piano, con l’intento di lanciarsi nel vuoto. I militari sono saliti sul tetto dell’edificio, con i vigili del fuoco, individuando la giovane. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, su tetto bendata minaccia suicidio: i carabinieri la salvano

