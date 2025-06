Milano | propaganda nazi-fascista su web e apologia Shoah coinvolti 3 minori

In un'epoca in cui il web può diventare veicolo di odio e intolleranza, la scoperta di un gruppo neonazista a Milano coinvolge anche tre minori, evidenziando la vulnerabilità e la pericolosità di tali fenomeni. Questa vicenda mette in luce l'importanza di monitorare e contrastare contenuti extremistici online, proteggendo così i valori di pace e rispetto. È fondamentale agire subito per fermare questa spirale di violenza prima che degeneri ulteriormente.

Avrebbero creato e gestito un gruppo attivo sul webe e sui social con cui fare propaganda nazi-fascista e apologia della Shoah, istigando a compiere atti di violenza e spedizioni punitive, arrivando a prospettare la possibilità di procurarsi del denaro per l'acquisto di armi.

