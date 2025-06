Milano presidio per Gaza dopo stop Freedom Flotilla

Domenica 9 giugno, Milano si è unita in un caloroso presidio di solidarietà per Gaza e la Palestina, in risposta al fermo della Freedom Flotilla da parte di Israele. In Piazza Mercanti, cittadini e attivisti hanno espresso il loro sostegno, chiedendo la fine del blocco e il rispetto dei diritti umanitari. Un gesto collettivo che si inserisce in un’onda di iniziative nazionali volte a denunciare ingiustizie e promuovere la pace, perché il futuro di Gaza merita attenzione e azione concreta.

Domenica 9 giugno, in Piazza Mercanti, a Milano, si è tenuto un presidio di solidarietà per Gaza e la Palestina. La manifestazione segue il fermo da parte di Israele della nave della Freedom Flotilla carica di aiuti umanitari. Iniziative simili si sono svolte in varie città italiane. I manifestanti chiedono la fine del blocco e il rispetto dei diritti umanitari.

