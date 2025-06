Milano caso Cospito | anarchici in presidio fuori dal tribunale

Milano si accende di tensione e solidarietà: gli anarchici coinvolti nei disordini dell’11 febbraio si preparano a affrontare il processo, rischiando fino a 6 anni di reclusione. La manifestazione, iniziata come un gesto di solidarietà ad Alfredo Cospito, è sfociata in violenza tra danneggiamenti e scontri con le forze dell’ordine. Un presidio di solidarietà si tiene ora davanti al tribunale, testimone di un dibattito acceso tra libertà e ordine pubblico.

Rischiano dai 3 ai 6 anni di reclusione gli 11 anarchici milanesi per i disordini nella manifestazione in solidarietà di Alfredo Cospito dell’11 febbraio 2023. Il corteo terminò con danneggiamenti di banche e negozi, lancio di bombe carta e scontri con la polizia nei pressi di Porta Romana. Un gruppo di solidali ha organizzato un presidio nei pressi del tribunale di Milano in segno di solidarietà ai ragazzi a processo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, caso Cospito: anarchici in presidio fuori dal tribunale

Caso Cospito: chiesti fino a 6 anni per corteo a Milano, ‘fu guerriglia urbana’ - La Procura di Milano ha chiesto pene fino a 6 anni di reclusione per 11 anarchici coinvolti nei disordini durante la manifestazione di solidarietà ad Alfredo Cospito, considerata da molte persone come un atto di guerriglia urbana.

