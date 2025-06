Milano accoltellato all’addome nella notte | 45enne in ospedale

Una notte di tensione nel cuore di Milano, dove un uomo di 45 anni è stato ferito con un coltello all’addome in piazza della Repubblica. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi e non rischia la vita. Soccorso alle prime luci dell’alba e trasportato in ospedale, l’indagine dei carabinieri cerca di fare luce su questo episodio inquietante. La città si interroga sugli eventi che hanno scosso il centro cittadino.

Milano – Un uomo di 45 anni è stato accoltellato, la scorsa notte, in centro a Milano. Le sue condizioni non sono gravi e non si trova in pericolo di vita, anche se il fendente lo ha raggiunto all'addome. Il ferito è stato soccorso alle 4.40 in piazza della Repubblica d al 118, e trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Sull'aggressione indagano i carabinieri.

