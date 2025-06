MIlano 5 scippi e rapine con coltello | arrestato marocchino

Un uomo di 24 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - MIlano, 5 scippi e rapine con coltello: arrestato marocchino

In questa notizia si parla di: Arrestato Marocchino Milano Scippi

