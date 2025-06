Milanesiana incontro dedicato all’intelligenza del corpo | tra Umanesimo e scienza

Stasera a Milano, la Milanesiana ci invita a esplorare l’incredibile intelligenza del corpo umano, tra scienza e umanesimo. Un’occasione unica per scoprire i segreti nascosti nel legame tra mente, emozioni e sistema immunitario, in un dialogo affascinante che promette di rivoluzionare il nostro modo di percepire sé stessi. Non perdere questa serata dedicata alla meraviglia del nostro organismo, dove scienza e sensibilità si incontrano per svelare il talento del cervello e del sistema immunitario.

Milano – Per la Milanesiana appuntamento oggi, martedì 10 giugno, alle 21 al Volvo Studio di Milano, dal titolo “Il talento del cervello e del sistema immunitario”, dedicato all’intelligenza profonda del corpo umano, con particolare attenzione al legame tra mente, emozioni e sistema immunitario. Dopo i saluti introduttivi di Chiara Angeli, Sales and Marketing Director di Volvo Car Italia, la serata si apre con il prologo di Maria Sole Sanasi d’Arpe. A seguire, le letture della neuroscienziata Michela Matteoli, della divulgatrice scientifica Eliana Liotta e dell’immunologo Alberto Mantovani offriranno uno sguardo articolato e suggestivo sulle potenzialità del cervello e delle nostre difese biologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milanesiana, incontro dedicato all’intelligenza del corpo: tra Umanesimo e scienza

