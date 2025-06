Milan Theo Hernandez ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid | cosa manca per chiudere

Theo Hernandez ha ribadito il suo no all'Al Hilal, confermando il suo interesse per il Milan e l'Atletico Madrid. Dopo intense riflessioni, la strategia del difensore si concentra su un futuro lontano dai cambiamenti improvvisi. Ora, ciò che manca per chiudere definitivamente il trasferimento è l’accordo tra i club, con le parti alle prese con ultimi dettagli contrattuali e definizioni ufficiali. Il capitolo si sta per concludere, e il suo ritorno a Madrid sembra più vicino che mai.

Theo Hernandez non ha cambiato idea nelle ultime ore e ha ribadito il `no` all`Al Hilal. Una decisione maturata dopo profonde riflessioni sulla. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: theo - hernandez - milan - raggiunto

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Accordo raggiunto tra Theo #Hernandez e l'#AtleticoMadrid. Ora tocca la #Milan decidere se cedere l'esterno a 20 milioni. #Calciomercato #acmilan @Atleti @acmilan #SerieAEnilive Partecipa alla discussione

#Milan, dopo i continui no all’#AlHilal si prospetta uno scontro con #TheoHernandez Il Milan aveva raggiunto un accordo di €30m + €5m di bonus ma Theo ha rifiutato più volte il trasferimento In scadenza (2026), il Milan dovrà rinnovare per evitare di perd Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Milan, Theo Hernandez ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid: cosa manca per chiudere; Milan, manca il via libera di Theo per la cessione all'Al-Hilal. Sondaggio Atletico Madrid; Svolta Theo Hernandez, accordo tra Milan e Al-Hilal per 35 milioni: rossoneri su Cambiaso.

Milan, Theo Hernandez ha raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid: cosa manca per chiudere - Theo Hernandez non ha cambiato idea nelle ultime ore e ha ribadito il `no` all`Al Hilal.

Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Theo Hernandez: il francese ha trovato l’accordo per andare via con questa squadra - Calciomercato Milan, svolta sul futuro di Theo Hernandez: il francese ha trovato l’accordo per andare via con questa squadra.

Milan, trovato accordo tra Theo e Atletico Madrid: questa la richiesta del Diavolo - Il club saudita aveva trovato un accordo con il Milan per ben 35 milioni di euro, un’operazione che avrebbe garantito ...