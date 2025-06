Milan | maxi scambio con il Barcellona tre giocatori coinvolti

Il calcio mercato si infiamma: il Milan sta pianificando uno maxi scambio con il Barcellona, coinvolgendo tre giocatori chiave. I rapporti ottimi tra i due club potrebbero facilitare questo affare, mentre i rossoneri continuano a lavorare intensamente per rinforzarsi. La strategia di Tare mira a mantenere alte le proprie richieste, affrontando anche le sfide di altri club come il Bayern Monaco. La trattativa è in fase decisiva, e tutto lascia pensare che presto ci sarà un grande colpo di scena.

I rapporti tra i rossoneri e i catalani sono ottimi da tempo e questo dovrebbe facilitare la possibilitĂ di andare a chiudere un colpo importante Il Milan sta lavorando in modo molto intenso sul calciomercato. Al momento al vaglio di Tare ci sono le diverse situazioni in uscita e su queste i rossoneri non hanno intenzione di abbassare le proprie richieste. Secondo le informazioni di fichajes.net, le difficoltĂ del Bayern Monaco per arrivare a Leao potrebbe riportare il Barcellona in corsa per il portoghese. La richiesta del club meneghino è sempre intorno agli 80-100 milioni di euro. Una cifra elevata anche per le casse dei catalani e per questo motivo non è da escludere l’inserimento di alcune contropartite. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan: maxi scambio con il Barcellona, tre giocatori coinvolti

