Il Milan si prepara a voltare pagina: un'importante intesa è stata raggiunta, e l'addio al pilastro della rosa sembra ormai inevitabile. La fine di un’era si avvicina, e i rossoneri devono subito rimboccarsi le maniche per ricostruire una squadra competitiva. In questa fase di transizione, capiremo quando il club ufficializzerà la separazione e quali sono i prossimi passi. Un nuovo capitolo per il Diavolo sta per cominciare.

I rossoneri si preparano a dire addio al pilastro della rosa, sta succedendo in queste ore: i dettagli. Il Milan deve ripartire quasi da zero in vista della prossima stagione. L’ottavo posto nella classifica finale dell’appena concluso stagione di Serie A è un punto bassissimo per il club rossonero, che mai come stavolta ha bisogno di un progetto valido per ripartire. (LaPresse) tvplay.it La stagione ha deluso, non è un mistero. Aldilà dei risultati, è l’andamento generale che ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente. Due allenatori e niente di concreto portato a casa, nemmeno la Coppa Italia persa in finale che avrebbe regalato agli uomini di Sergio Conceicao la qualificazione europea nonostante la posizione in classifica. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Milan, intesa raggiunta! Sarà addio: ecco quando

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

