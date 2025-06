Milan il nuovo Dida per sostituire Maignan | nome a sorpresa per il post Theo

Milan si prepara a voltare pagina con un colpo a sorpresa: mentre Maignan si avvicina alla Premier League, il club ha già scelto il nuovo portiere che prenderà il suo posto. Un nome inatteso sta facendo discutere tra tifosi e addetti ai lavori, segnando un nuovo capitolo nella strategia dei rossoneri. Se passate da via Aldo Rossi o Milanello, non potrete fare a meno di notare i cartelli che annunciano questa rivoluzione. La stagione si preannuncia più emozionante che mai.

Mike Maignan è sempre più vicino al trasferimento in Premier League: Tare ha scelto il nuovo Dida per la porta e trovato anche il sostituto di Theo Hernandez (Ansa Foto) – SerieAnews " Lavori in corso ". Se passate dalle parti di via Aldo Rossi e di Milanello, troverete questi cartelli ben affissi all'esterno. D'altronde non potrebbe essere altrimenti. Anzi, c'è da accoglierli anche positivamente perché significa che la dirigenza ed il club tutto sono al lavoro per rimediare ai danni nefasti compiuti nella stagione appena terminata.