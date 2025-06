Milan fumata nera con il Chelsea per Mike Maignan | non c' è l' accordo

La trattativa tra Milan e Chelsea per Mike Maignan si è arenata, lasciando i tifosi rossoneri in attesa di sviluppi. I due club non riescono ancora a trovare un accordo sulla cifra, nonostante gli sforzi per negoziare bonus e condizioni migliori. Con il tempo che stringe e la finestra di mercato che chiude alle 20, la possibilità di un trasferimento si fa sempre più incerta. Resta da capire se le parti troveranno una soluzione prima della deadline.

Milano, 10 giugno 2025 – Brusca frenata nella trattativa tra Milan e Chelsea per Mike Maignan. I rossoneri erano partiti da una valutazione di 30 milioni, gli inglesi ne avevano inizialmente offerti 15. Nelle ultime ore si è lavorato sui bonus per alzare la cifra, ma le parti sarebbero ancora distanti: la trattativa è in fase di stallo e potrebbe essere saltata. C'è tempo fino alle 20, ora della chiusura della finestra di mercato riservata alle squadre che parteciperanno al Mondiale per club. La fumata, per ora, è nera. Maignan aveva già trovato l'accordo con il club londinese e l'obiettivo era firmare subito per poter partecipare al Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, fumata nera con il Chelsea per Mike Maignan: non c'è l'accordo

In questa notizia si parla di: Maignan Milan Fumata Nera

Caos Maignan, addio ora inevitabile: il Milan ha già individuato due alternative - Il Milan si trova a dover affrontare una situazione critica con il portiere Mike Maignan, il cui addio sembra ormai inevitabile.

Fumata grigia, tendente al nero per il rinnovo di Mile Svilar con la Roma, distanza di € 2,3 milioni tra domanda e offerta. [@86_longo] Mile Svilar è uno dei nomi nella lista del Milan in caso di cessione di Mike Maignan ndr. Partecipa alla discussione

Milan, Maignan-Chelsea verso la fumata nera Partecipa alla discussione

