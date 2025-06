Milan arriva la punta per Allegri | subito 25 milioni

Il Milan si prepara a rinforzare il proprio attacco con un investimento importante: 25 milioni di euro per una nuova punta, un'operazione immediata per soddisfare le ambizioni di Allegri. Dopo una stagione difficile, i rossoneri vogliono tornare protagonista e puntano forte sulla nuova acquisizione, che potrebbe fare la differenza nel prossimo campionato. La vera sfida ora è convincere l’attaccante ad indossare la maglia milanese e ripartire con grinta.

Max Allegri ha giĂ le idee chiare per mettersi subito al lavoro in casa Milan. Spunta l’affare in attacco per 25 milioni di euro: l’assalto vincente del ds Igli Tare Saranno giorni intensi per il Milan che ha tanta voglia di rivalsa dopo una stagione da dimenticare. Spunta il nuovo intreccio in vista della prossima stagione: arriva subito l’attaccante da 25 milioni di euro. – Lapresse – calciomercato.it  La dirigenza rossonera non vede l’ora di regalare nuovi innesti di spessore internazionale ad Allegri. L’allenatore livornese ha ricevuto garanzie importanti anche dal fronte calciomercato: il neo ds Tare è pronto a sferrare l’assalto vincente per rinforzare l’attacco del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, arriva la punta per Allegri: subito 25 milioni

Roma-Milan 1-0 LIVE: subito Mancini di testa - Stasera all’Olimpico, la Roma di Mourinho si gioca una grande fetta di Champions contro il Milan. Una sfida cruciale che non solo vale tre punti, ma potrebbe determinare il futuro europeo dei giallorossi.

Ultimo giorno da ? per Reijnders: nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto che lo legherĂ al Manchester City fino al 2030 ( 7 milioni a stagione). Il Milan incassa 55 milioni subito e avrĂ diritto a 15 milioni di bonus. Cessione dolorosa Partecipa alla discussione

@OAccomando91 a 'ZONA ROSSONERA' su CMIT: "Posso subito dirvi che Italiano rinnoverà a tre milioni più bonus con il Bologna. L’allenatore siciliano possiamo dunque escluderlo dalla corsa alla panchina del Milan" Partecipa alla discussione

