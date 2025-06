Milan | Allegri guida il mercato Theo e Musah verso l’addio Nuovo nome per la porta

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo: Allegri guida il mercato, con Theo e Musah pronti a lasciare la società. Le ultime notizie di oggi, martedì 10 giugno 2025, tra emozioni di campionato e mosse di calciomercato, rivelano i cambiamenti in vista e il futuro rossonero che si fa sempre più incerto e affascinante. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per i colori di Milano.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella giornata di oggi, martedì 10 giugno 2025: tra campionato e calciomercato.

