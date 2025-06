Milan a centrocampo sarà rivoluzione | ritorno di fiamma per Bouaddi tutti i nomi

Il Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione a centrocampo, con il ritorno di fiamma per Bouaddi e altre sorprese in vista. Dopo l’addio di Reijnders e Musah, i rossoneri puntano a rinnovare la mediana con nomi di livello internazionale, pronti a scrivere un nuovo capitolo del loro successo. Ecco tutti gli aggiornamenti sulle trattative che potrebbero cambiare le sorti del club meneghino.

Le ultime sulla mediana del club rossoneri. Torna di moda il none del giovane calciatore del Lille: il punto della situazione Dopo Tiijani Reijnders, il Milan si appresta a salutare anche Yunus Musah. Il club rossonero e il Napoli, infatti, hanno trovato un accordo per circa 25 milioni di euro. Soldi che si vanno ad aggiungere ai 65 (con i bonus, è la cifra quasi certa) per l’olandese, che permetteranno al Diavolo di rivoluzionare la mediana. (LaPresse) – Calciomercato.it Il primo colpo è già arrivato, con Luka Modric che presto diventerà un nuovo giocatore del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan, a centrocampo sarà rivoluzione: ritorno di fiamma per Bouaddi, tutti i nomi

