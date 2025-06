Migranti salvati dalle onde in 112 ma il veliero Nadir è stato fermato La ong tedesca | Non potevamo separare le famiglie e scatenare il caos

Il veliero Nadir, della ONG tedesca Resqship, ha rischiato di diventare il simbolo di un dilemma etico e legale senza precedenti. Dopo aver salvato 112 migranti in acque internazionali, le autorità italiane lo hanno fermato a Lampedusa, suscitando polemiche e domande sulla gestione delle emergenze umanitarie. La vicenda apre un dibattito cruciale su solidarietà , responsabilità e rispetto delle normative internazionali. Migranti, salvati dalle onde in 112, ma il veliero Nadir è stato...

Il veliero Nadir, di proprietĂ della ong tedesca Resqship, è stato fermato dalle autoritĂ italiane nelle scorse ore a Lampedusa, a seguito di un’inchiesta della guardia costiera. L’equipaggio del Nadir aveva prestato soccorso a 112 persone a bordo di un’imbarcazione di legno alla deriva. Il salvataggio sarebbe avvenuto nella notte di giovedì 5 giugno in acque internazionali. (RESQSHIP FOTO) – Notizie.com Stando alla ricostruzione fornita dalla ong, la sera del 5 giugno, l’equipaggio del Nadir ha individuato 112 persone a bordo di un’imbarcazione di legno nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Migranti, salvati dalle onde in 112 ma il veliero Nadir è stato fermato. La ong tedesca: “Non potevamo separare le famiglie e scatenare il caos”

