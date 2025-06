Migranti e rivolte ira Trump Arresterei il governatore

Trump militarizza Los Angeles: rivolte in tutto il Paese contro la stretta sui migranti - La tensione negli Stati Uniti raggiunge livelli critici mentre Trump ordina l'intervento militare a Los Angeles, scatenando proteste in tutto il paese contro le politiche migratorie.

La rivolta in California si estende a San Francisco. Scintille Trump-Newsom - Ci sono stati decine di arresti e di feriti negli scontri che continuano da giorni a Los Angeles, dopo che migliaia di manifestanti sono scesi in strada per protestare contro gli arresti di migranti.

