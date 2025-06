Mickey 17 di Bong Joon-ho | flop al cinema successo in streaming su Max

Dopo un debutto deludente al cinema, "Mickey 17" di Bong Joon-ho trova nuova vita tra le famiglie e gli appassionati di cinema su Max, dove conquista il cuore di milioni di spettatori. Un successo che dimostra come il potere dello streaming possa trasformare un film in un fenomeno globale, confermando che a volte il vero premio si raggiunge lontano dalle sale cinematografiche.

Nonostante un incasso al botteghino deludente, l'ultimo film di Bong Joon-ho, Mickey 17 con Robert Pattinson, conquista il pubblico sulla piattaforma streaming Max, entrando nella top 10.

