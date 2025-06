Michele de Pascale | Un tesoro di sapienza Presidio sociale e di valori da tutelare

Michele de Pascale* BOLOGNA L’agricoltura è una componente essenziale della nostra cultura, della nostra storia, del nostro equilibrio sociale: ogni volta che il mondo affronta crisi globali, ci rendiamo conto di quanto sia fondamentale per la sicurezza alimentare sulle nostre tavole, la stabilità delle comunità e lo sviluppo. Per la Regione Emilia-Romagna l’agricoltura rappresenta un presidio di valori, di economia e di futuro da tutelare e sul quale investire con convinzione. Con il nuovo Piano di sviluppo rurale investiremo nei prossimi 5 anni quasi un miliardo di euro per le produzioni del nostro territorio, di cui il 42% destinato all’implementazione di misure agroambientali, in particolare per l’adozione di pratiche agricole a basso input per la conservazione e il miglioramento della qualità delle risorse naturali e della biodiversità , per continuare la diffusione dell’agricoltura biologica e la produzione integrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Michele de Pascale: "Un tesoro di sapienza. Presidio sociale e di valori da tutelare"

