Michael Owen rivela che non sapeva cosa fosse il Pallone d’Oro quando lo vinse | una cosa assurda

In un mondo spesso dominato dal glamour e dalla competizione, la storia di Michael Owen sorprende e diverte: a 45 anni, rivela di non sapere cosa fosse il Pallone d'Oro quando lo conquistò nel 2001. Un episodio incredibile che mette in discussione le nozioni di fama e merito. Ma come può un campione ignorare un riconoscimento così prestigioso? Scopriamo insieme questa vicenda surreale e affascinante.

Un racconto surreale quello fatto oggi a 45 anni da Michael Owen: l'ex attaccante di Liverpool, Real Madrid e Inghilterra ha spiegato che non sapeva assolutamente cosa fosse il Pallone d'Oro quando lo vinse nel 2001. 🔗 Leggi su Fanpage.it

