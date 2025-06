michael douglas precede scorsese monica bellucci e tante altre star a taormina

Michael Douglas, protagonista assoluto dell'apertura del Taormina Film Festival, ha preceduto leggende come Scorsese, Monica Bellucci e tante altre stelle internazionali, confermando ancora una volta il prestigio di questa kermesse. Con il suo carisma e la sua classe, l’attore ha dato il via a un'edizione ricca di glamour e grandi emozioni, lasciando il pubblico incantato e pronti a vivere un’estate all’insegna del cinema di qualità . Douglas, ...

Un’edizione del Taormina Film Festival  ricca di star quella che è iniziata il 10 giugno: da Martin Scorsese a Catherine Deneuve, da Helen Hunt a James Franco passando per Rupert Everett, Geoffrey Rush, Dennis Quaid e Olivia Wilde, sono tante le star internazionali che arriveranno in Italia per partecipare al festival cinematografico diretto da Tiziana Rocca. E l’inaugurazione è stata affidata a un divo per eccellenza: Michael Douglas. Douglas, 80 anni, è stato invitato per ritirare il Taormina Excellence Achievement Award, e la mattina di martedì 10 giugno ha dato il via libera ufficiale alla kermesse. 🔗 Leggi su Amica.it