Michael Douglas e la delusione più grande ‘colpa’ di Trump – Video

Durante il Taormina Film Fest, Michael Douglas ha condiviso una riflessione sorprendente: la sua più grande delusione? L'ultima elezione in Italia, che egli attribuisce anche a Donald Trump. L'attore americano non ha esitato a collegare le elezioni presidenziali del 2024 negli Stati Uniti alle sue preoccupazioni, evocando un quadro complesso di sentimenti e aspettative. Scopriamo insieme cosa ha detto e quale messaggio ha voluto lasciare al pubblico.

(Adnkronos) – "La delusione più grande della mia vita? L'ultima elezione nel nostro Paese". Michael Douglas chiama in causa Donald Trump e le elezioni presidenziali 2024 negli Stati Uniti rispondendo alle domande in un incontro ristretto con i giornalisti alla 71ma edizione del Taormina Film Fest, dove l’attore è ospite della serata inaugurale per ricevere . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

