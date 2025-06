Michael Douglas brilla a Taormina | la stella internazionale apre il Film Festival

Un'icona del cinema mondiale, Michael Douglas, ha acceso il cuore di Taormina con il suo charme inconfondibile. Arrivato ieri sera al San Domenico Palace, la star internazionale apre ufficialmente il Taormina Film Festival, attirando l'attenzione di appassionati e media da tutto il mondo. La sua presenza conferisce un fascino unico all'evento, promettendo un'edizione indimenticabile e ricca di emozioni. La serata di apertura segna l'inizio di una celebrazione cinematografica senza precedenti.

Grande fermento per l'arrivo a Taormina di Michael Douglas. La star internazionale giunta ieri sera, 9 giugno, al San Domenico Palace sarà l'ospite d'onore della serata di apertura del Taormina Film Festival. L’attore e produttore, vincitore di due Premi Oscar e tra i più grandi protagonisti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Michael Douglas brilla a Taormina: la stella internazionale apre il Film Festival

In questa notizia si parla di: Taormina Douglas Internazionale Film

Michael Douglas al Taormina Film Festival - Michael Douglas, icona del cinema, sarà l'ospite d'apertura della 71° edizione del Taormina Film Festival.

Cosa riportano altre fonti

Michael Douglas brilla a Taormina: la stella internazionale apre il Film Festival; Michael Douglas arriva a Taormina per il Film Festival, l’omaggio al Teatro Antico; Taormina Film Festival 2025, un'edizione stellare: oggi si comincia con Michael Douglas.

Michael Douglas inaugura il Taormina Film Festival VIDEO - Il programma dal 10 al 14 giugno The post Michael Douglas inaugura il Taormina Film Festival VIDEO appeared first on Tempostretto.

Michael Douglas a Taormina: la cena con i sapori della cucina siciliana. Oggi apertura del Film Festival - Michael Douglas, attore del cinema internazionale, è arrivato ieri a Taormina.

Tutto pronto per il Taormina Film Festival: Michael Douglas è arrivato, stasera il premio al Teatro Antico - Tutto pronto per la 71ª edizione del Taormina Film Festival che comincia oggi sino al 14 giugno 2025, organizzata e prodotta dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, direttamente promossa dall’Assessor ...