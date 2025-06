Mia sorella Giulia Tramontano rideva con gli occhi Possiamo immaginare un mondo migliore | Chiara al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari – VIDEO

In un mondo spesso segnato da dolore e perdita, la forza dell’amore e dei ricordi ci permette di trovare speranza e luce. Durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro, un video dedicato a Giulia Tramontano ha toccato il cuore di tutti, ricordandoci di come anche nelle tenebre possa emergere un messaggio di resistenza e umanità. La memoria di Giulia ci invita a credere in un domani migliore, dove il rispetto e l’amore prevalgano sempre.

Momento toccato sul finale del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, questa sera allo stadio San Siro di Milano. Sul finale dello show e prima delle note di “ Migliore ” – il brano dedicato a Giulia Tramontano, uccisa nel 2023 con 37 coltellate, incinta al settimo mese del figlio Thiago – è stato trasmesso un video commovente della sorella della vittima, Chiara. “A volte la vita sembra una promessa non mantenuta. – ha detto Chiara in un videomessaggio – Non perché manchi qualcosa, ma perché quello che c’era non ha avuto tempo di compiersi. Giulia, mia sorella, era una promessa. E con lei lo era il piccolo Thiago. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella Giulia Tramontano rideva con gli occhi. Possiamo immaginare un mondo migliore”: Chiara al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari – VIDEO

In questa notizia si parla di: chiara - giulia - sorella - tramontano

Giulia Tramontano, la sorella Chiara rivela: “Non ci parlavamo da un mese” - In un commovente tributo, Chiara Tramontano, sorella di Giulia, racconta la loro storia segnate da incomprensioni e dolore.

Giulia Tramontano, la sorella Chiara presenta il libro Non smetterò mai di cercarti: «Non è stata solo una vittima di femminicidio» VIDEO Partecipa alla discussione

Chiara Tramontano, sorella di Giulia, alla Feltrinelli con il libro “Non smetterò mai di cercarti” Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pinguini Tattici Nucleari, al concerto di Campovolo il ricordo di Giulia Tramontano: le parole della sorella Chiara; Giulia Tramontano, la sorella Chiara presenta il libro Non smetterò mai di cercarti: «Non è stata solo una vit; Chiara Tramontano presenta il libro su Giulia: Mia sorella non è un simbolo ma una persona.

Pinguini Tattici Nucleari, al concerto di Campovolo il ricordo di Giulia Tramontano: le parole della sorella Chiara - È successo sul palco di Campovolo, durante il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari.

Chiara Tramontano presenta a Napoli il libro su Giulia: «L'Italia ha tante sorelle da salvare» - «L'Italia ha tante sorelle da salvare» è cosí che Chiara Tramontano, sorella di Giulia la giovane uccisa all'ottavo mese ...