Mia sorella è in condizioni gravissime chiedo a tutti una preghiera | ore d’angoscia per Barbara De Santi di Uomini e Donne

In un momento di angoscia e incertezza, il cuore di tutti si stringe attorno a Barbara De Santi, amatissima protagonista di “Uomini e Donne”, e alla sua famiglia. La sua sorella, Simona, è in condizioni gravissime dopo un tragico incidente stradale, e ora più che mai, abbiamo bisogno di unire le nostre preghiere e il nostro affetto per sostenere questa famiglia nel loro momento più difficile. La speranza non si arrende, e insieme possiamo fare la differenza.

Ore di angoscia e di speranza per Barbara De Santi, storico e amato volto del Trono Over di “ Uomini e Donne “. La sorella della professoressa di musica, Simona, sta lottando tra la vita e la morte in un letto d’ospedale dopo essere rimasta coinvolta, nei giorni scorsi, in un gravissimo incidente stradale. È la stessa Barbara a tenere aggiornati, con il cuore in mano, i suoi numerosi follower su Instagram, alternando la disperazione per la situazione critica a parole di grande forza e fiducia. L’ultimo aggiornamento è arrivato nelle scorse ore: “ Vorrei ringraziarvi tutti per le vostre preghiere”, ha esordito la dama, mostrando gratitudine per l’ondata di affetto ricevuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mia sorella è in condizioni gravissime, chiedo a tutti una preghiera”: ore d’angoscia per Barbara De Santi di Uomini e Donne

Barbara De Santi, ore di angoscia: ‘Simona sta lottando, ma le sue condizioni sono ancora gravissime’ - Un dramma improvviso ha sconvolto la vita di Barbara De Santi, volto noto del trono over di Uomini e Donne.

Ore di apprensione per Barbara De Santi: la sorella Simona ancora in condizioni critiche dopo un grave incidente. #BarbaraDeSanti #incidente Partecipa alla discussione

