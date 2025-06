Mi hai regalato pochi soldi | mendicante aggredisce passante e carabinieri in piazza Maggiore a Bologna

Un episodio inquietante che mette in luce la crisi di valori e il volto meno noto della nostra città. La scena si è consumata davanti agli occhi sbalorditi dei cittadini, testimoni di un gesto estremo nel cuore di Bologna. La vicenda riaccende il dibattito sulla condizione sociale e l’emergenza sicurezza nelle nostre piazze. È importante riflettere su cosa può aver spinto un uomo a comportarsi così e come possiamo intervenire per prevenire simili incidenti.

Bologna, 10 giugno 2025 - Ha dato 50 centesimi a un mendicante che, ritenendo l'offerta troppo bassa, lo ha minacciato e tentato di rapinare, resistendo anche ai carabinieri intervenuti per calmarlo. Per questo motivo il mendicante, un uomo di 38 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è accaduto l'altro giorno in piazza Maggiore, davanti allo sguardo incredulo dei passanti. Un uomo, infatti, dopo aver dato 50 centesimi a un mendicante è stato aggredito perché questo, un trentottenne proveniente dalla Libia, ha ritenuto l'offerta troppo bassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Mi hai regalato pochi soldi”: mendicante aggredisce passante e carabinieri in piazza Maggiore a Bologna

