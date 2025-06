Mi chiudevano a chiave in una stanza senza bagno | ad Avellino il processo contro una coppia accusata di maltrattare il figlio adottivo

Un episodio di crudeltà che ha acceso le luci su un caso di abusi famigliare scuotendo la comunità di Avellino. La vicenda, segnata da accuse di maltrattamenti e privazioni, si svolge ora davanti al Tribunale collegiale, dove si cerca verità e giustizia. La storia di questa famiglia ci ricorda l'importanza di proteggere i più vulnerabili e di non voltarsi dall'altra parte di fronte alle ingiustizie.

Avanza presso il Tribunale collegiale di Avellino il processo a carico di una coppia accusata di maltrattamenti nei confronti del figlio adottivo, oggi maggiorenne e di origine est-europea. Al centro del procedimento, una serie di gravi episodi di presunto abuso domestico, che il giovane ha.

Avellino, prosegue il processo per maltrattamenti in famiglia: sentiti maresciallo e imputato - Ad Avellino continua il processo per maltrattamenti in famiglia, con un'udienza odierna che ha visto la testimonianza di un maresciallo e dell'imputato, un 49enne accusato di atti di violenza.

