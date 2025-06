Mezzo Pd processa Elly la marziana Picierno | tutto sbagliato un regalo enorme alla destra

Pina Picierno affila le armi e prepara la sua controffensiva, consapevole che il risultato del processo interno al PD ha aperto una nuova, difficile fase per Elly Schlein. Tra accuse di errori strategici e tensioni crescenti, la direzione si fa sempre più incandescente. La partita è ancora aperta: chi domani avrà la meglio nel cuore del Nazareno?

La resa dei conti nel Nazareno è iniziata a spoglio in corso quando era chiaro che il quorum sarebbe stato un miraggio e che la segretaria Elly Schlein ancora una volta aveva sbagliato strada e alleati. La minoranza interna non glielo perdona – "un enorme regalo alla destra" – e la aspetta al varco della prossima Direzione. Mentre la segretaria ha la faccia tosta di parlare di vittoria e lanciare la sfida a Palazzo Chigi Pina Picierno affila le armi. Picierno: in politica il senno del poi non serve. «In politica il senno di poi serve a poco. È più utile il senno di prima", dice in una lunga intervista al Corriere della Sera.

