Mezzo milione per i lavori a Santa Croce

Un investimento di mezzo milione di euro per la ristrutturazione di Santa Croce trasformerà questa preziosa chiesa-museo nel cuore pulsante di Umbertide. Con un patrimonio artistico inestimabile come la “Deposizione” del Signorelli, i lavori promessi dal Comune con fondi Pnrr garantiranno consolidamento e valorizzazione, restituendo alla comunità un monumento ancora più splendente. A fine estate, la rinascita di Santa Croce sarà un orgoglio condiviso.

La chiesa-museo di Santa Croce, sede della celeberrima “Deposizione“ del Signorelli è uno dei gioielli architettonici della città e con San Francesco e la piccola, deliziosa San Bernardino fa da corona a quella che è la più bella piazza di Umbertide. Ammonta a 480mila euro la cifra destinata alla sua ristrutturazione ottenuta dal Comune col Pnrr per un’operazione che, a fine estate, vedrà consolidamento e valorizzazione di un bene storico-artistico senza alterarne gli elementi architettonici e decorativi di pregio. Il progetto infatti preserva l’identità originaria della struttura, mascherando gli interventi con soluzioni mimetiche come verniciature tinta su tinta, coerenti con le superfici esistenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mezzo milione per i lavori a Santa Croce

