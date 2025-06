Mezzo milione con un grattino da 5 euro | Non riuscivo a crederci

Ha deciso di condividere la sua incredibile scoperta con amici e familiari, lasciando tutti senza parole. Un colpo di fortuna che cambierà per sempre la vita di questa persona, dimostrando come anche un semplice gratta e vinci possa regalare sogni realizzati in un attimo. La sua storia ci ricorda che, a volte, la fortuna bussa proprio quando meno ce lo aspettiamo.

Porto Recanati, 10 giugno 2025 – È andato al bar e ha comprato un gratta e vinci da cinque euro del tipo “Il miliardario”, come aveva fatto in tante altre occasioni. Ma questa volta è rimasto incredulo, quando si è accorto di aver portato a casa uno strabiliante bottino da mezzo milione di euro. Questa l’incredibile vincita che si è registrata sabato pomeriggio al bar “Il gatto” in via Garibaldi, a Porto Recanati. Il fortunato vincitore si chiama Julian Koci ed è un operaio di origini albanesi che vive da tanto tempo in città con la sua famiglia e proprio oggi compirà 49 anni: un bel regalo di compleanno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mezzo milione con un grattino da 5 euro: “Non riuscivo a crederci”

