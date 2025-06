Meteo Roma del 10-06-2025 ore 19 | 15

Ben ritrovati, ascoltatori! Ecco le previsioni del tempo per Roma e il resto d’Italia, aggiornate alle ore 19:15 del 10 giugno 2025. La giornata si presenta all’insegna di stabilità e cieli prevalentemente sereni, con poche nuvole pomeridiane sull’Appennino e qualche isolato piovasco sulle Alpi di confine. Rimanete con noi per scoprire tutti i dettagli e come affrontare al meglio questa serata estiva.

meteo Ben ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli soleggiati tutti se pomeriggio isolati piovaschi sulle Alpi di confine nessuna variazione altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi al centro cieli soleggiati Nel corso delle ore per segnalare qualche innocua addensamento pomeridiano informazioni sull' Appennino stabilità prevalente tra serata e nottata con ancora cieli sereni al sud cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori qualche nube cumuliforme informazioni sulle zone interne di ore pomeridiane ma senza fenomeni associati asciutta ancora traspirante nottata con assenza prevalente di numerosità temperature minime massime stazionarie su tutta la penisola del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo

