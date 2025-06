Meteo | Previsioni per mercoledì 11 giguno

Preparatevi a godervi una giornata di sole brillante e cielo sereno a Modena, dove il clima caldo si preannuncia perfetto per uscire all'aperto. Con temperature che raggiungeranno i 33°C e zero termico a oltre 4300 metri, sarà un venerdì ideale per attività all’aperto o momenti di relax. I venti leggeri provenienti da Est-Nordest renderanno l’atmosfera ancora più gradevole. Insomma, un giorno da vivere appieno sotto un cielo senza nuvole!

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4302m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Meteo | Previsioni per mercoledì 11 giguno

