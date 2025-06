Meteo martedì l’anticiclone torna a rafforzarsi

Martedì, l’anticiclone si rafforza, portando un’onda di stabilità e sole sull’Italia. Dopo il breve passaggio di un fronte domenicale, ci attende una lunga fase di bel tempo e temperature in crescita. Tuttavia, alcune insidie locali, come addensamenti sui rilievi e brevi piovaschi, potranno occasionalmente disturbare il quadro meteo. Preparatevi a godere di giornate piacevoli, con qualche dettaglio da tenere d’occhio per vivere al meglio questa primavera già in ascesa.

La situazione. Dopo il passaggio di un rapido fronte che domenica ha lambito il Nordest, l’anticiclone torna a rinforzare garantendo una nuova lunga fase dal tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Italia, con temperature in aumento. Tuttavia, di tanto in tanto, dovremo fare i conti con alcune locali insidie, caratterizzate dalla formazione di qualche addensamento qua e là in prossimità dei rilievi, anche associato a locali brevi fenomeni di calore. Previsioni meteo. Nord: Prosegue la fase stabile e soleggiata. Da segnalare solo qualche nube ad evoluzione diurna sui rilievi ma con fenomeni poco probabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

