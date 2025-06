Meteo le previsioni in Campania per martedì 10 giugno 2025

Se state pianificando la vostra giornata in Campania, ecco le previsioni meteo per martedì 10 giugno 2025: un cielo sereno o poco nuvoloso accompagnerà tutta la regione, offrendo condizioni ideali per attività all'aperto. Con temperature che si aggireranno tra i 18°C e i 30°C, sarà una giornata perfetta per esplorare le bellezze locali. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo e come sfruttare al meglio questa giornata di sole.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 10 giugno 2025. Avellino – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4495m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4451m.

