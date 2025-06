Meta Anduril e la guerra 2.0 delle Big Tech

In un’epoca in cui le Big Tech si confrontano con le sfide della sicurezza globale, la collaborazione tra Meta e Anduril segnala un nuovo capitolo. Mark Zuckerberg e Palmer Luckey uniscono le forze per rivoluzionare la difesa con il casco intelligente EagleEye, unendo tecnologia avanzata, comunicazione e assistenza virtuale. Un passo che potrebbe cambiare il volto della sicurezza internazionale, spostando i confini tra innovazione civile e strategica.

Roma, 10 giu – Pochi giorni fa Mark Zuckerberg e Palmer Luckey, rispettivamente fondatori di Meta e Anduril Industries, hanno siglato una storica collaborazione per quanto riguarda lo sviluppo di tecnologie avanzate per la difesa. Meta e Anduril insieme per la difesa. In particolare, l’obbiettivo è la creazione di un casco intelligente, EagleEye, in grado di unire assistenza virtuale, capacità di comunicazione e sensori potenziati per migliorare udito e vista. In pratica dispositivi di realtà aumentata dotati di intelligenza artificiale per soldati integrati e potenziati tramite tecnologie immersive. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it