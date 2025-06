Meta accelera sull’intelligenza artificiale | Zuckerberg vuole 50 persone per lo sviluppo

Meta accelera sull’intelligenza artificiale: Zuckerberg punta su un team dedicato di 50 esperti per sviluppare una super AI capace di superare la concorrenza. Con questa mossa, il CEO mira a colmare il divario e riconquistare il predominio nel settore. La sfida è aperta: riuscirà Meta a rivoluzionare l’AI e a rilanciare il suo ruolo di leader? Restate con noi per scoprire come evolveranno le strategie del gigante tecnologico.

Un nuovo team da 50 persone che possa dedicarsi interamente allo sviluppo di una super intelligenza artificiale per battere la concorrenza. È questo il piano di assunzione che sta per mettere in campo direttamente Mark Zuckerberg, fondatore e ceo di Meta Platforms. Secondo Bloomberg, infatti, il miliardario sarebbe molto deluso dalla posizione della sua società nel mercato dell’ AI. La causa è la serie di modelli Llama 4, che non ha riscosso successo. E così proverà a correre ai ripari e di arrivare a una nuova gamma di prodotti sull’intelligenza artificiale già entro il prossimo dicembre. Meta investe in Scale AI. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Meta accelera sull’intelligenza artificiale: Zuckerberg vuole 50 persone per lo sviluppo

