Mese dell’orgoglio nel vivo Musica e dibattiti sui libri Gran finale con la parata

Il Pride Month trasforma Piazza della Vittoria in un vibrante palcoscenico di cultura, musica e solidarietà. Dal 7 giugno al 5 luglio, questa celebrazione inclusiva unisce eventi di riflessione e divertimento, culminando con la spettacolare Pride Parade. Un’occasione unica per esprimere orgoglio, libertà e rispetto, lasciando un segno indelebile nella nostra comunità. E questa festa di colore e identità sta per raggiungere il suo grande finale…

Piazza della Vittoria si tinge di arcobaleno in occasione del " Pride Month ", il mese dell'orgoglio che, avviato il 7 giugno e destinato a protrarsi fino al 5 luglio, alterna eventi di cultura canonica a momenti di svago, in un calendario fitto, tra presentazioni di libri, spettacoli teatrali e appuntamenti musicali, fino alla consueta Pride Parade (alla sua terza edizione), l'ultima della lunga serie di iniziative messe in campo per l'occasione da Lodi Arcobaleno, associazione organizzatrice dell'evento assieme a Rumoross?, adelante!, Psicopolis, Centro Noesi, SNOQ Lodi, Arcigay Cremona, Progetto Pretesto, Cgil Lodi, Antifa, Argine, Lo Sguardo Di Giulia e Libreria Sommaruga, che ospiterà le presentazioni dei libri in previsione.

