Mese del Pride | due appuntamenti all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica

Il Mese del Pride a Parma si anima con due appuntamenti imperdibili presso l'Oratorio Novo della Biblioteca Civica, un'occasione per celebrare la diversità e promuovere i diritti di tutte le persone. Promosso dal Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità in collaborazione con il Sistema Bibliotecario, questi eventi vogliono essere un momento di riflessione, confronto e inclusione, perché diffondere consapevolezza è il primo passo verso una città più aperta e rispettosa. Non mancate!

In occasione del Mese del Pride, il Settore Servizi Educativi e Pari Opportunità del Comune di Parma, in collaborazione con il Sistema Bibliotecario, promuove due eventi aperti alla cittadinanza all’interno della cornice del mese dedicato alla consapevolezza, visibilità e tutela dei diritti delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Mese del Pride: due appuntamenti all’Oratorio Novo della Biblioteca Civica

