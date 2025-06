Mereghetti e la batosta alle urne | Sarà un’opposizione costruttiva

Mereghetti e la batosta alle urne: una lezione di sportività e rispetto. Dopo aver tentato il sorpasso, Claudio Mereghetti, ex candidato civico e sostenuto dal centrodestra, si confronta con un risultato amaro, ma senza perdere di vista il valore della correttezza. Con uno spirito costruttivo, si congratula con la vincitrice, Paola Colombo, dimostrando che la vera forza sta nel rispetto reciproco e nella volontà di ricostruire insieme. La politica, si sa, è anche questo.

Ha tentato il sorpasso, ma gli elettori gli hanno detto no allargando la forbice e non certo a suo favore. Claudio Mereghetti, 66 anni, ex candidato sindaco civico appoggiato dal centrodestra, esce sconfitto dalle urne. Dalla vincitrice lo separano 3.871 voti, ma non perde il fair-play. Anzi, è il primo a congratularsi con Paola Colombo. Nelle scorse settimane non aveva risparmiato bordate agli avversari, ma adesso i toni sono diversi. "La volontà dei cittadini è sacra e va sempre rispettata: è questa la base su cui si fonda la nostra democrazia", ha detto man mano che si profilava la disfatta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it