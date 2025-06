Mercato Napoli non solo Osimhen | Manna ha altre due grane in uscita da risolvere

Il Napoli non si ferma solo ad Osimhen: tra acquisti e cessioni, il mercato è in fermento, ma le novità più urgenti riguardano le uscite. La rosa di Antonio Conte si prepara a una stagione impegnativa e ha bisogno di sfoltire le fila per rafforzarsi al meglio. Si attende ormai solo l’ultimo impulso decisivo per chiudere le trattative e svelare il volto della futura squadra partenopea.

Il Napoli è attivissimo sul mercato in entrata, ma è in uscita che deve smuoversi la situazione: oltre alla questione Osimhen, c’è da finalizzare una doppia cessione In casa Napoli è arrivato il momento di dedicarsi interamente al calciomercato. La squadra guidata da mister Antonio Conte ogni giorno monitora ed approccia nuovi profili utili al rafforzamento della rosa, che il prossimo anno sosterrà quattro competizioni. Si attende ormai solo l’ufficialità per l’arrivo di Kevin De Bruyne, ma il belga sarà solo il primo di una lunga serie di colpi in entrata. In uscita, invece, c’è da risolvere in primis la grana Victor Osimhen. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, non solo Osimhen: Manna ha altre due grane in uscita da risolvere

In questa notizia si parla di: Napoli Mercato Osimhen Uscita

Inter-Napoli, duello anche sul mercato: i nomi contesi - Internapoli: un duello che si gioca anche sul mercato. Inter e Napoli, protagonisti di un campionato avvincente e incerto, si sfidano per la supremazia.

MERCATO - Marchetti: "Osimhen? Il Napoli non è preoccupato, trattativa avanzata per De Bruyne, proseguono i colloqui per Beukema, le ultime su Leao, Ndoye, Caprile, Lobotka, Anguissa e Frattesi" https://ift.tt/pYUBQmW Partecipa alla discussione

Osimhen ritarda il mercato del Napoli che ora ha 75 milioni in meno (Corsport) Col no agli arabi diminuisce la liquidità sul mercato. Dovrebbe essere una situazione temporanea, ma a questo punto con Osimhen tutto è possibile. https://ilnapolista.it/2025/06/osi Partecipa alla discussione

Cosa riportano altre fonti

Napoli, attesa Osimhen: l'Al Hilal continua a spingere, lui aspetta lo United. E Zirkzee...; Osimhen accetta l'offerta dell'Al Hilal, manca l'accordo con il Napoli: le news di mercato; Calciomercato Napoli, Osimhen: altri 100 milioni in arrivo da cessioni e riscatti.

Napoli, attesa Osimhen: l'Al Hilal continua a spingere, lui aspetta lo United. E Zirkzee... - Arabi ancora in pressing ma Victor attende la Premier: il Manchester potrebbe inserire l’ex Bologna e conguaglio per strappare un sì ...

Napoli, su Osimhen riparte l'asta in Europa. E con l'Al-Hilal non è finita - Gli arabi proveranno fino alla chiusura della mini finestra di mercato a convincere il centravanti ...

Cessione Osimhen, il Napoli non si fa prendere per la gola. Spunta un clamoroso scenario - Presa di posizione da parte del Napoli in merito al futuro di Victor Osimhen.