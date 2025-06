Mercato Napoli maxi affare da 30 milioni più bonus | Manna prepara il colpo

Il mercato del Napoli entra nel vivo con un maxi affare da oltre 30 milioni di euro, più bonus, che potrebbe rivoluzionare la rosa di Antonio Conte. Giovanni Manna non perde tempo e studia il colpo giusto per rafforzare la squadra, puntando a consolidare il dominio in Serie A e ambire anche alle competizioni europee. La volontà è chiara: investimenti strategici per portare Napoli al livello successivo, e le novità non tardano ad arrivare.

Manna studia l'acquisto giusto per rinforzare la rosa: pronto l'affare da più di 30 milioni di euro. Il direttore sportivo Giovanni Manna resta attivissimo sul mercato. Per cercare di confermare il proprio dominio in Serie A e, magari, vincere anche nelle competizioni europee, sarà necessario rinforzare la rosa di Antonio Conte con degli acquisti di livello e soprattutto adatti al gioco del tecnico salentino. Arrivano novità su un possibile acquisto del Napoli: il direttore sportivo azzurro è pronto a chiudere la trattativa il prima possibile offrendo più di 30 milioni di euro. Fissato il prezzo per Beukema: sul piatto 30 milioni più bonus.

