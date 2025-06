Mercato Milan Marchetti | Musah si avvia ad essere un nuovo rinforzo per il Napoli

Gli aggiornamenti di Luca Marchetti sula trattativa che porterebbe Yunus Musah dal Milan al Napoli di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mercato Milan, Marchetti: “Musah si avvia ad essere un nuovo rinforzo per il Napoli”

In questa notizia si parla di: milan - marchetti - musah - napoli

