Mercato Juventus torna di moda l’obiettivo? Affare sfumato con il club di Serie A | cosa può succedere nelle prossime settimane

Il mercato della Juventus è in fermento: l’obiettivo Hernandez torna di moda dopo lo sfuma dell’affare con il Como. Cosa riserveranno le prossime settimane ai bianconeri? La finestra di calciomercato è ancora aperta e le sorprese sono dietro l’angolo. Restate sintonizzati, perché il futuro del giovane talento potrebbe prendere una piega inaspettata e tutte le strade sono ancora aperte.

Mercato Juventus, torna di moda l’obiettivo? Affare sfumato col Como: le ultime novità sul futuro del calciatore accostato anche ai bianconeri. La Juventus torna in corsa per Yeremay Hernandez? Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’ala spagnola classe 2002 sembrava ad un passo dal trasferimento al Como, ma l’affare non si farà. Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato, il mancato accordo tra il club lombardo ed il Deportivo La Coruna ha convinto i lombardi ad interrompere la trattativa e virare su altri obiettivi. I bianconeri, dunque, potrebbero così tornare in corsa. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, torna di moda l’obiettivo? Affare sfumato con il club di Serie A: cosa può succedere nelle prossime settimane

Yeremay Juventus, aumenta la concorrenza sul gioiellino del Deportivo La Coruña: un club di Serie A torna a inserirsi fortemente nella corsa. Il precedente che preoccupa i bianconeri - La Juventus intensifica la sua corsa per Yeremay Hernandez, giovane talento del Deportivo La Coruña, ma deve affrontare la concorrenza di un altro club di Serie A.

