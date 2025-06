Mercato Juventus scatto dell’Inter | i nerazzurri si muovono per quell’obiettivo dopo l’arrivo di Chivu Cosa succede

Il calcio mercato si infiamma con l’Inter che, dopo aver conquistato Chivu, punta deciso su Giovanni Leoni, il giovane talento della Juventus. I nerazzurri, rafforzando il loro legame con il difensore classe 2006, mirano a una strategia audace condivisa con i bianconeri. Tra conferme e rumors, le mosse delle big si fanno sempre più intense: cosa riserverà il futuro a questo promettente giovane? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi più caldi.

Mercato Juventus, scatto dell’Inter: i nerazzurri si muovono per un obiettivo condiviso con la Juve. Tutti gli aggiornamenti. Dato il grande legame che si è creato con Cristian Chivu nel corso degli ultimi mesi a Parma, l’ Inter intende fare sul serio per Giovanni Leoni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il promettente difensore classe 2006 potrebbe seguire l’allenatore in nerazzurro Marotta ed Ausilio faranno leva proprio sul rapporto con il suo ex tecnico per anticipare la concorrenza, a partire dal calciomercato Juve. I bianconeri sono avvisati. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com