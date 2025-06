Mercato Inter due indiziati alla cessione in difesa | un club sulle tracce di Bisseck! E su Acerbi…

Il mercato dell'Inter si anima con due nomi caldi in uscita: Bisseck e Acerbi, entrambi nel mirino di club interessati a rinforzare le proprie retroguardie. Mentre gli acquisti di Petar Sucic e Luis Henrique segnalano una strategia ambiziosa, le voci di cessioni importanti come quelle di Correa e Arnautovic fanno tremare i tifosi nerazzurri. Ecco il quadro completo delle trattative in atto, tra partenze e nuovi innesti, che potrebbero rivoluzionare l'assetto della squadra.

Il primo nome è quello di Yann Bisseck, il quale è corteggiato dal West Ham in Premier League.