Mercato immobiliare 2025 | scambi residenziali in crescita dell' 11% nel primo trimestre

Il mercato immobiliare italiano si prepara a un 2025 ricco di opportunità, con gli scambi residenziali che nel primo trimestre segnano un sorprendente +11% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le grandi città come Genova, Torino e Roma guidano questa ripresa, favorita anche dalla diminuzione dei tassi di interesse sui mutui. Una tendenza che promette di consolidarsi, aprendo nuovi orizzonti per acquirenti e investitori...

Gli scambi di immobili residenziali nel primo trimestre del 2025 hanno registrato un incremento dell'11% rispetto allo stesso trimestre del 2024. E' quanto emerge dalle statistiche dell' Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) dell' Agenzia delle Entrate. A trainare sono le grandi città come Genova, Torino e Roma. La crescita, sottolinea l'Agenzia, è agevolata anche dalla flessione dei tassi di interesse sui mutui: la quota di acquisti assistiti da mutui segna un incremento di quasi 7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mercato immobiliare 2025: scambi residenziali in crescita dell'11% nel primo trimestre

