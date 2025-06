Mensa scolastica | contratto prorogato I pasti non rincarano

Il Comune di Codogno ha deciso di prorogare il contratto con Sodexo Italia S.p.A. per la mensa scolastica fino al 31 dicembre 2025, garantendo continuità ai servizi senza rincari. La scelta è stata dettata dalle tempistiche prolungate della gara d’appalto, gestita dalla Centrale Unica di Committenza di Lodi, impegnata in procedure urgenti. Una decisione che rassicura genitori e studenti, assicurando pasti di qualità senza ulteriori costi aggiuntivi.

CODOGNO (Lodi) Il Comune di Codogno ha prorogato il contratto con la ditta Sodexo Italia S.p.A. per il servizio di mensa scolastica fino al 31 dicembre 2025. La decisione si è resa necessaria a causa del protrarsi dei tempi della gara d’appalto per il nuovo affidamento, gestita dalla Centrale Unica di Committenza di Lodi, attualmente impegnata su numerose procedure urgenti. Il rinvio, però, come ha comunicato l’assessore comunale Silvia Salamina, porta anche buone notizie: il costo del pasto applicato da Sodexo resterà invariato fino a fine anno. Trattandosi di un prezzo inferiore alla media del territorio, questo garantirà alle famiglie una spesa contenuta, senza aumenti per gran parte dell’anno scolastico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mensa scolastica: contratto prorogato. I pasti non rincarano

In questa notizia si parla di: Mensa Scolastica Contratto Prorogato

